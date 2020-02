Illustration d'un commissariat de police. — C. Follain / 20 Minutes

Il a été reconnu par son ADN et a été mis en examen dans la foulée. Un jeune homme de 17 ans a été placé en détention provisoire, mardi à Angers, après le viol d’une femme de 62 ans. Selon Le Courrier de l'Ouest, les faits remontent à la fin du mois de janvier. La victime pratiquait la marche rapide autour d’un étang quand elle a été agressée, en tout début de matinée. Le suspect l’aurait menacé à l’aide d’une paire de ciseaux avant de la violer.

Grâce aux prélèvements réalisés sur place et au signalement de deux témoins, l’homme a pu être retrouvé, dimanche, non loin des lieux où les faits ont été commis. Il s’agit d’un mineur non accompagné, suivi par le conseil départemental, et jusqu’alors inconnu de la justice.