ANIMAUX Au total, 71 chiots de toutes races ont été découverts et confiés à la SPA

Un chiot (illustration). — Pixabay

Plusieurs véhicules haut de gamme, 10.000 euros en liquide cachés à la cave et… 71 chiots de toutes races (bichons, bouledogue français, spitz). La perquisition réalisée chez un habitant du pays de Bitche (nord-est de la Moselle) le 5 février a été fructueuse pour les brigades de recherches de Sarreguemines et de Metz, raconte Le Républicain Lorrain.

Cinq personnes ont été interpellées et un homme écroué. Il est soupçonné d’être à la tête de ce trafic de petits animaux. Il passait via le site Le Bon Coin et certains acheteurs s’étaient plaints de chiots en mauvaise santé ou sans papier, selon le quotidien régional.

Un an d’enquête

« Plus d’un an » d’enquête aura été nécessaire pour mettre au jour la combine du commerçant-éleveur, trahi par des déclarations fiscales qui ne collaient pas avec son train de vie et l’achat, notamment, d’une Lamborghini.

Les 71 chiots retrouvés à son domicile ont été confiés à la SPA. Ils auraient vécu jusque-là dans des conditions acceptables.