véhicule gendarmerie — NICOLAS MESSYASZ / SIPA

Des arbres et poteaux découpés, un portail et un arrêt de bus détérioré et même une clôture éventrée… Ces dernières semaines, entre les communes de Brissac-Quincé et de Beaulieu-sur-Layon, les gendarmes du Maine-et-Loire étaient confrontés à une multiplication de dégâts suspects dans la mesure où ils semblaient avoir été effectués à l’aide d’un engin de type tronçonneuse. Des vols étaient parfois également commis, rapporte Le Courrier de l'Ouest.

L’enquête a finalement porté ses fruits et cinq jeunes hommes ont été interpellés. Ces deux mineurs et trois majeurs, qui habitent le secteur, ont reconnu les faits. Le montant des dommages s’élève tout de même à 21.000 euros, précise le quotidien. Ils devront répondre de leurs actes devant le tribunal correctionnel et le juge des enfants.