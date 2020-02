Illustration de lycéens qui bloquent le lycée Thiers à Marseille, en 2018. — Gérard Julien / AFP

Un adolescent de 15 ans, interpellé lundi pour « menaces de mort » et « outrage à agent » lors du blocage de son lycée à Marseille, a passé la nuit en garde à vue avant d’être remis en liberté ce mardi.

Inadmissible! Suite au blocage pacifique du lycée #Thiers de #Marseille, un lycéen s’est fait interpeler. Alors qu’il était dans sa classe, il a été livré par un surveillant aux forces de l’ordre. Un rassemblement est en cours devant le commissariat de Noailles. Tout mon soutien! — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) February 11, 2020

Agé de 15 ans, il sera convoqué ultérieurement devant un juge pour enfants en vue de sa mise en examen. Le jeune homme participait lundi matin au blocage du lycée Thiers, dans le centre de Marseille, pour protester contre la nouvelle formule du baccalauréat. C’est à cette occasion qu’il aurait, selon la police, proféré des menaces de mort à l’encontre d’un policier. « Il a ensuite été identifié, et des agents sont venus l’interpeller dans l’établissement l’après-midi », a précisé la police.

Ce mardi, vers midi, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées devant le commissariat de Noailles à l’appel de collectifs et syndicats, pour protester contre cette garde à vue. Dans un communiqué diffusé mardi, le syndicat Sud éducation a demandé « qu’aucune sanction ne soit prise à l’égard des élèves mobilisés et qu’aucune charge ne soit retenue à l’encontre de cet élève ». « Nous voyons depuis les manifestations lycéennes de décembre 2018, depuis le début du mouvement des "gilets jaunes", s’installer une répression policière de plus en plus violente encouragée par l’Etat », a aussi déploré le syndicat.