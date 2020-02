Un commissariat de police lambda. (illustration) — ALLILI MOURAD/SIPA

Un couple a été mis en examen après un meurtre au couteau, commis en novembre, dans un appartement qu’il avait loué sur Le Bon coin à Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, a appris lundi auprès du parquet de Bobigny. Le 15 novembre, les secours avaient découvert le corps d’un homme de 26 ans, frappé de quatre coups de couteau​, principalement dans la région du cœur. Les enquêteurs avaient retrouvé un couteau ensanglanté dans l’évier et de nombreuses traces de sang dans le logement.

Les propriétaires de l’appartement avaient expliqué avoir loué pour quelques jours, via Le Bon coin, une annexe de leur pavillon à un couple, resté introuvable pendant près de trois mois avant d’être interpellé mercredi soir au Havre. L’homme de 28 ans a été mis en examen pour « homicide volontaire » et placé en détention provisoire samedi. Sa compagne, une mineure de 16 ans, a été mise en examen pour « recel de malfaiteurs » et placée sous contrôle judiciaire, précise le parquet.

Aucun détail n’a été donné sur le mobile ou les circonstances du crime, ni sur les liens éventuels entre la victime et le couple.