L’enquête a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis (image d'illustration). — Clément Follain / 20 Minutes

Un homme a été tué par arme blanche et un autre blessé dans un foyer hébergeant des travailleurs migrants à Montreuil (Seine-Saint-Denis) dans la nuit de samedi à dimanche, a-t-on appris de sources concordantes.

Selon les premiers éléments, l’auteur présumé du meurtre a « voulu s’installer dans le logement », mais a été « refoulé par d’autres habitants », explique une source policière. Il est revenu vers 6h du matin, muni d’une arme blanche et a « frappé deux personnes ». L’une a été tuée et l’autre blessée, précise cette source. L’auteur présumé a été interpellé et placé en garde à vue.

L’enquête a été confiée à la police judiciaire de Seine-Saint-Denis, indique le parquet de Bobigny.