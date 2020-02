Un vaste trafic de stupéfiants entre les Pays-Bas et la Corse démantelé

Un enquêteur de la police judiciaire (illustration). — N. Pastor / SIPA

Les enquêteurs de l’Oclco (Office central de lutte contre le crime organisé) et de la police judiciaire d’Ajaccio ont interpellé, mardi et mercredi, 19 personnes suspectées d’être impliquées dans un vaste trafic de stupéfiant entre les Pays-Bas et l’île de Beauté. Selon les informations de 20 Minutes, les policiers ont saisi, lors de plusieurs perquisitions, 20 kg de cannabis, 2 kg de cocaïne, 30.000 euros en liquide et une demi-douzaine d’armes.

Le parquet de Bastia avait ouvert une enquête il y a environ un an, confiée à la PJ d’Ajaccio et aux policiers spécialisés de la brigade nationale de lutte contre la criminalité organisée corse, qui dépend de l’Oclco. Rapidement, les enquêteurs la police judiciaire découvrent que ce réseau allait s’approvisionner en drogue aux Pays-Bas. La marchandise était ensuite acheminée dans le sud de la France en voiture avant d’être transportée par bateau en Corse.

Connues de la police

Parmi les personnes interpellées cette semaine à Ajaccio, Bastia, Metz, Nancy et Nîmes, « quasiment toutes » sont connues des services de police pour des affaires liées aux stupéfiants, indique une source policière. Parmi les suspects figurent des ressortissants marocains, des « continentaux » et des Corses. Leur garde à vue peut durer jusqu’à 96 heures.