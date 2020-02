Illustration d'une voiture de gendarmerie, ici à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Le parquet d'Aix-en-Provence ( Bouches-du-Rhône) a annoncé ce mercredi avoir ouvert une instruction judiciaire pour « homicide volontaire » après la découverte de deux corps à Revest-du-Bion (Alpes-de-Haute-Provence), deux mois après la disparition de deux amis, venus de l' Aude.

« On présume que les corps retrouvés sont ceux des deux personnes disparues », a indiqué à l’AFP le procureur de la République, Achille Kiriakides, confirmant une information de Nice Matin.

Disparus début décembre

L’autopsie des corps des victimes, retrouvés mardi par les gendarmes, n’a pas encore été réalisée, a-t-il précisé. Les deux jeunes hommes, 25 ans et 26 ans, originaires de Malves-en-Minervois (Aude), s’étaient rendus à Rivest-du-Bion en voiture et avaient disparu le jour même où ils avaient quitté ce village, début décembre. Le téléphone portable de l’un d’eux avait borné quelques heures plus tard à Rognes, dans les Bouches-du-Rhône.

Une enquête pour « enlèvement, séquestration sans libération volontaire » avait été ouverte après cette disparition et confiée à un juge d’instruction. Elle a été étendue au chef « d’homicide volontaire », après la découverte des deux corps.