Un canadair en action. Credit:Mavila/SIPA — SIPA

Des renforts humains et aériens étaient attendus mercredi en Corse pour venir à bout d’un incendie qui a ravagé plus de 1.000 hectares de végétation depuis mardi entre Quenza ( Corse-du-Sud) et Solaro ( Haute-Corse), attisé par les vents violents de la tempête Hervé. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner se rendra sur place cet après-midi, a appris 20 Minutes.

« Aujourd’hui on va privilégier l’engagement rapide des moyens aériens. Ensuite nous déposerons des personnels par hélicoptère sur des sites difficiles d’accès, a indiqué mercredi matin à l’AFP le porte-parole du centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis). Une reconnaissance aérienne est également prévue entre 8h00 et 8h30, a-t-il précisé. Quatre avions bombardier d’eau et deux hélicoptères de la sécurité civile sont attendus.

Quelque 120 personnes issues des services d’incendie et de secours du Var, des Bouches-du-Rhône, des Alpes-de-Haute-Provence et du bataillon des marins pompiers de Marseille sont partis mardi soir du continent pour rejoindre l’île de Beauté afin de combattre ce feu qui a brûlé une surface estimée de 1.082 hectares de résineux et de gros maquis, a également annoncé le commandant Pierre Ferrandini du Codis. Ces renforts viennent appuyer 200 pompiers et spécialistes du feu déjà à pied d’œuvre sur le terrain. « On a profité de l’accalmie du vent cette nuit, il n’y a pratiquement pas eu d’actions menées », a précisé mercredi matin le porte-parole du Codis.