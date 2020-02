Illustration de kitesurfeurs, ici au large de Saint-Malo. — Damien Meyer / AFP

Il était 14h15 quand le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage de Corsen a été alerté samedi. Contacté par téléphone, le CROSS est prévenu qu’un kitesurfeur est en difficulté à Plougastel-Daoulas, entre Brest et la presqu’île de Crozon. Le vent est alors modéré et la mer plutôt calme, précise la préfecture maritime​.

Les sauveteurs dépêchent rapidement deux hélicoptères sur place. Le Dragon 29 de la Sécurité civile et le Tonnerre 29 du Samu de Brest. Des pompiers partent en bateau, accompagnés de plongeurs, et un patrouilleur des douanes va également sur place pour tenter de localiser la victime.

Une météo plutôt clémente

L’homme de 54 ans est finalement repéré vers 15h30 et repêché quelques minutes plus tard. Il est inconscient. Les tentatives de réanimation seront vaines et le médecin du Samu l’a déclaré décédé vers 16h30. On ignore pour l’heure les circonstances du drame. Sur place, la mer était relativement calme et le vent soufflant Ouest-Sud-Ouest n’offrait qu’une brise de force 3.