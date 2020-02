Dans le métro de Toulouse sur le trajet de la Ligne B. — Fred Scheiber/20 Minutes

Placé en garde à vue, jeudi, il aurait reconnu les faits. Il y a neuf mois, cet usager du métro toulousain s’en était pris à une femme dans la station Palais de justice, sur la ligne B. Alors qu’il s’apprêtait à descendre sur les quais en ascenseur, une femme de 53 ans a bloqué la porte pour pouvoir monter à l’intérieur.

Il l’aurait alors invectivé, avant de l’agresser physiquement. Il lui a porté des coups au visage et au torse, jusqu’à ce que des agents de la sécurité de Tisséo interviennent. Sa victime a été prise en charge et a eu 10 jours d’incapacité totale de travail (ITT) selon une source policière.

L’homme avait donné son identité aux agents avant de quitter les lieux. Neuf mois plus tard, après visionnage de la vidéosurveillance et enquête pour le retrouver, il a donc été convoqué au commissariat et placé en garde à vue. Il devra s’expliquer plus tard devant la justice.