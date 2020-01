Illustration police — G. Varela / 20 Minutes

Les policiers l’ont découvert gisant dans une mare de sang, malgré les gestes de premier secours d’une passante. Mercredi, peu après 20 heures, un adolescent de 14 ans a été très grièvement blessé au cours d’une rixe, dans le 10e arrondissement de Paris, dans le quartier de la Grange aux Belles, a appris 20 Minutes de sources policières. Poignardé au niveau de la cuisse, il a été transporté à l’hôpital en état d’urgence absolue après avoir fait un arrêt cardiaque peu après l’arrivée des pompiers.

En auditionnant les témoins, les policiers du commissariat du 10e arrondissement parviennent à établir un signalement précis du principal suspect : un adolescent du quartier, connu des services de police, et à peine âgé de 14 ans. Un peu plus tôt dans la journée, il a été contrôlé par les services de police dans le cadre d’un trafic de montres. Plus inquiétant encore, des témoins affirment l’avoir vu brandir une arme à feu au milieu de la bagarre.

Un couteau et un revolver ont été découverts

Le suspect est repéré dans le quartier mais parvient à prendre la fuite avant l’arrivée des policiers. Il sera finalement interpellé ce jeudi matin dans le quartier. L’analyse des caméras de vidéosurveillance a également permis de découvrir un couteau de type Opinel doté d’une lame de 30 centimètres ainsi qu’un revolver dissimulés dans un buisson.

L’enquête a été confiée au 2e district de la police judiciaire parisienne.