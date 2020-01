AFFAIRE Une adolescente de 13 ans a été séquestrée et prostituée à Marseille par une de ses « amies » de 16 ans et son compagnon qui ont été écroués

Un agent de police. (illustration) — ALLILI MOURAD/SIPA

Si jeune et si exposée. Une adolescente de 13 ans a été séquestrée et prostituée à Marseille, rapportent nos confrères de La Provence. Elle a raconté aux policiers​ du commissariat Nord qu’elle se prostituait sur un site internet avant de reverser les bénéfices à une « amie », qui lui finançait sa fugue.

Mais quelques semaines plus tard, alors qu’elle était retombée dans la prostitution après une nouvelle fugue, l’adolescente a expliqué aux policiers qui venaient de la retrouver comment elle s’était extirpée de l’emprise de cette amie, âgée de 16 ans, et de son compagnon de 21 ans. Ils la séquestraient et la forçaient à se prostituer dans des appartements et hôtels du centre-ville.

Les policiers ont interpellé la semaine dernière six personnes, l’amie et son compagnon, leur mère respective ainsi que des sœurs de « l’amie ». Si elles ont minimisé l’emprise sur l’adolescente, quatre personnes ont été mises en examen et laissées libres. Le couple a quant à lui été écroué. La victime de 13 ans a été récupérée par son père.