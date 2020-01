Illustration d'une importante saisie de cocaïne, ici au Portugal. — Armando Franca/AP/SIPA

C’est une prise importante pour la police judiciaire bordelaise. Elle a mis la main la semaine dernière sur 700 kg de cocaïne saisis dans un chargement livré à une entreprise située dans la banlieue de Bordeaux, a précisé une source proche de l’enquête confirmant une information du Point.

Trois personnes de nationalité française soupçonnées d’avoir voulu récupérer les produits stupéfiants ont été arrêtées et placées en garde à vue. A l’occasion de cette saisie, les policiers ont également mis la main sur deux fusils d’assaut et trois armes de poing, des gilets pare-balles, des gyrophares et plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Vendredi, dans une autre affaire, c’est une demi-tonne de cocaïne qui a été découverte dans un chargement de bananes provenant de Colombie au marché international de Rungis (Val-de-Marne).