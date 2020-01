SARTHE La grotte des chauves-souris et deux terrariums abritant des reptiles ont été détruits par le feu

Les pompiers au zoo de La Flèche, samedi 25 janvier 2020. — Zoo de La Flèche

L’heure est à la consternation au zoo de La Flèche (Sarthe). Samedi matin, vers 6h30, un incendie s’est déclaré dans un des bâtiments du parc. La grotte des chauves-souris ainsi que trois terrariums ont été détruits par les flammes. Le gardien avait immédiatement alerté les sapeurs-pompiers mais une cinquantaine d’animaux ont tout de même trouvé la mort, rapporte la direction du parc. Il s’agit plus particulièrement des Roussettes d’Egypte et geckos de Madagascar. Une couleuvre asiatique et un lézard fouette-queue ont également péri.

Fort heureusement, les équipes ont pu évacuer à temps les animaux des bâtiments voisins « sauvant ainsi nos fourmiliers et nos tapirs », précise la direction qui se dit « très affectée ». Aucun salarié du zoo n’a, par ailleurs, été blessé.

Une enquête a été ouverte. La piste d’un départ de feu accidentel est privilégiée. Le zoo de La Flèche est ouvert ce dimanche.

Fondé en 1946, le zoo de La Flèche fait partie des cinq premiers parcs zoologiques français pour sa fréquentation.