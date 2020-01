Un hélicoptère de la gendarmerie de haute montage. (illustration) — PHILIPPE DESMAZES / AFP

Un skieur de 50 ans est mort vendredi après avoir été enseveli par une avalanche lors d’une randonnée encadrée en Savoie, tandis qu’un Brésilien de 60 ans a succombé à un malaise cardiaque sur les pistes de la station de Courchevel, a-t-on appris auprès des secours. « L’accident s’est produit à 12h45 sur la commune de Valmeinier au lieu-dit du Pas des Griffes, sur un versant nord-est, entre 2.300 et 2.100 m d’altitude : un groupe de six personnes évoluaient en ski de randonnée, une monitrice de ski et cinq clients », a indiqué le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Modane.

« Un vacancier de 50 ans a été enseveli sous un mètre de neige. Ses compagnons d’excursion avaient réussi à le localiser et avaient commencé à le dégager quand les secours sont arrivés mais ces derniers n’ont pas réussi à le réanimer », a ajouté le secouriste. Comme la météo était mauvaise, tout le groupe a été évacué en hélicoptère. Une enquête, confiée au PGHM de la Savoie par le parquet d’Albertville, a été ouverte pour comprendre le déroulement de l’accident. Une expertise judiciaire « avalanche » a aussi été ordonnée réalisée.

Peu après, vers 13h35, une seconde équipe du PGHM de Modane est partie en renfort à Courchevel où un Brésilien de 60 ans a fait un malaise cardiaque et a été pris en charge par les pisteurs secouristes de la station. A l’arrivée du renfort médicalisé « l’équipe n’a pu que constater le décès de l’homme », a précisé le PGHM. Là encore, une enquête est ouverte et confiée au PGHM de Savoie.