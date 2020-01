FAITS DIVERS Emprisonné aux Baumettes, l'héritier du gang corse de la Brise de Mer porte plainte pour « traitement inhumain en prison ». On refuse selon lui de le soigner

Jacques Mariani à son procès en 2008 — MICHEL GANGNE / AFP

Selon une information du Nouvel Obs, Jacques Mariani, considéré comme l'héritier du gang de la Brise de Mer, a déposé plainte ce lundi par l'intermédiaire de son avocat pour « traitement inhumain en prison ». Cette figure du grand banditisme corse est actuellement emprisonné aux Baumettes, à Marseille, et placé à l'isolement depuis décembre 2017.

Jacques Mariani présente en effet d'importants problèmes de santé, mais son avocat affirme que l'administration pénitentiaire refuse de le soigner et écarte toute extraction médicale. Contactée par nos confrères, l'administration pénitentiaire, qui refuse de s'exprimer sur le sujet , rappelle simplement qu'une telle extraction médicale doit être décidée par un médecin et non pas par la direction de la maison d'arrêt des Baumettes.