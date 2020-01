Le terre-plein central endommagé par la collision. — Vinci Autoroutes

Une nuit de galère sur l'autoroute A10. Une collision impliquant trois camions et une voiture a eu lieu dans le sens Paris-Orléans au niveau de la commune de Janville-en-Beauce ( Eure-et-Loir) et a fait deux blessés légers. « Un des poids-lourds et la voiture ont pris feu, les pompiers intervenus sur place ont réussi à éteindre les flammes du véhicule léger, indique une porte-parole de Vinci Autoroutes. Mais comme le camion transportait des chaussures, une matière hautement inflammable, il y avait des reprises de feu et l'incendie n’a pu être éteint que vers 5h du matin. » Evidemment l'A10 était alors complètement coupée dans le sens Nord-Sud.

Un pompier en train d'éteindre l'incendie après l'accident sur l'A10. - Vinci Autoroutes

« Au moment où l’accident s’est produit, il y avait un kilomètre de bouchons, soit environ 80 véhicules, ajoute la porte-parole. Et malgré nos messages d’alerte invitant les usagers à sortir en amont, les bouchons sont montés à trois kilomètres. » Une partie des conducteurs a été évacuée dans la nuit avec l’aide des gendarmes par un accès de service tandis que « les équipes de Vinci Autoroutes ont par ailleurs procédé cette nuit au ravitaillement des clients », indique le groupe. Une sortie conseillée puis obligatoire à Allainville (Yvelines) a été mise en place.

03h23: Evacuation en cours des véhicules bloqués au niveau de l'accident, opérations de secours et de dépannage se poursuivent, #A10 https://t.co/02eXL4d6Xc — Autoroute A10 (@A10Trafic) January 21, 2020

Ce mardi matin vers 10h, « le basculement de chaussée a été mis en place, indique la porte-parole de Vinci Autoroutes. On circule à présent sur une voie dans chaque sens sur l’autoroute et l’ensemble des véhicules ont par ailleurs été évacués. » En revanche, des travaux de remise en état de la chaussée accidentée et brûlée restent à effectuer tout comme la restauration du terre-plein central détruit sur 26 mètres. Ils devraient durer toute la journée, voire une partie de la nuit.