Scènes de liesse à Lyon après la victoire de l'Algérie en demi-finale de la CAN — ROMAIN LAFABREGUE /

Sept personnes suspectées d'appartenir à la mouvance de l'ultra-droite lyonnaise ont été mises en examen pour des violences à caractère raciste lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations en juillet, a-t-on appris ce dimanche auprès du parquet. Âgées de 20 à 30 ans, elles ont été placées sous contrôle judiciaire vendredi soir, selon la même source qui confirme une information du quotidien régional Le Progrès.

Des faits qui remontent au 19 juillet

Les arrestations ont eu lieu mercredi. Ces violences avaient été commises par un groupe d'une trentaine d'individus le 19 juillet au soir, quand l'Algérie a remporté en football la Coupe d'Afrique des Nations en battant le Sénégal en finale.

Une enquête avait été ouverte après la plainte d'une famille, un couple et son enfant en bas âge agressés par des individus encagoulés, vêtus de noir et armés de battes de base-ball, dans le Ve arrondissement de la ville. Ces derniers avaient brisé une vitre de leur voiture en les insultant.

D'autres faits du même type avaient été signalés. La liesse des supporters algériens, dans les rues de Lyon et d'autres grandes villes, avait par ailleurs donné lieu à des incidents et des interpellations au soir de la finale et lors de précédents matchs.