Un homme de 20 ans est décédé dans un accident de la route samedi matin à Saint-Grégoire, près de Rennes (Ille-et-Vilaine). Il a été percuté par une voiture alors qu’il circulait sur une quatre voies avec trois autres personnes sur un scooter.

Il était environ 5h45 samedi matin quand les pompiers ont reçu l’appel. En état de choc, un automobiliste leur explique qu’il vient de percuter un scooter sur la RD137, la quatre voies reliant Rennes à Saint-Malo. Cet homme de 34 ans est en panique. Il précise aux secours que quatre personnes se trouvaient sur le deux-roues quand il l’a percuté.

Un mort, trois blessés graves

A leur arrivée, les pompiers découvrent un homme de 20 ans en état d’urgence absolue. Les tentatives de réanimation sont vaines et le jeune homme est déclaré décédé sur place par le médecin. Agés de 15, 17 et 18 ans, les deux autres passagers du scooter de 50 cm3 et son conducteur sont sérieusement blessés, mais leurs pronostics vitaux ne semblent pas engagés, précisent les pompiers. Tous ont été transportés à l’hôpital. Choqué, le conducteur de la voiture est également pris en charge.

Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer les circonstances de l’accident. Et tenter de comprendre pourquoi le scooter se trouvait sur cette portion de quatre voies. Et pourquoi quatre personnes y avaient pris place. D'après France 3, le conducteur de la voiture les aurait percutés par l’arrière et n’aurait pas vu l’engin motorisé. Etait-il éclairé ? L’enquête ne fait que démarrer.