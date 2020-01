L'auteur, Christophe Korell, a travaillé 10 ans à la BRB — Enrick B. Editions

La bijouterie Harry Winston à Paris a été attaquée à deux reprises, en 2007 et en 2008, pour un préjudice s'élevant à plusieurs dizaines de millions d’euros.

Les auteurs de ces braquages ont été interpellés par les policiers de la BRB, la brigade de répression du banditisme de la police judiciaire de Paris. C’est cette enquête que relate Christophe Korell dans un livre qui vient d'être publié.

Au fil des pages, il explique comment travaillent les enquêteurs et s’inquiète de la perte d’attractivité que connaissent les métiers de l’investigation.

Expliquer le fonctionnement de la police judiciaire à travers une emblématique affaire de braquage. C’est ce que Christophe Korell a voulu faire en écrivant « La PJ est-elle morte ? Dans les coulisses du "casse du siècle" », publié chez Henrick B. Editions* le 14 janvier. Policier depuis 1996, cet ancien de la BRB (brigade de répression du banditisme) a participé à l’enquête ayant mené à l'arrestation de l’équipe qui s’est attaquée à la bijouterie Harry Winston, en 2007 et 2008.

Au fil des 307 pages de l’ouvrage, celui que les utilisateurs de Twitter connaissent sous le pseudonyme de Chris_PJ évoque son métier de policier, les relations entretenues avec les magistrats, les avocats. Il insiste sur le malaise que connaît la profession, formule des propositions pour rendre les métiers de l’investigation plus attractifs. 20 Minutes l’a rencontré ce mercredi dans un café du 17e arrondissement, situé à quelques encablures du Bastion, le siège de la police judiciaire parisienne.

Le titre de votre livre, paru le 14 janvier, est un peu provocateur… « La PJ est-elle morte ? » Pourquoi ce choix ?

C’est une référence à ce que j’appelle la « crise des vocations » qui touche la police judiciaire et, plus largement, le secteur de l’investigation. Aujourd’hui, on a du mal à recruter, on ne fait plus rêver. Il y a encore des gens qui postulent en police judiciaire mais ils n’ont pas beaucoup d’expérience et ça prend du temps pour les former. Ecrire ce livre, c’est donc une façon de tirer la sonnette d’alarme, d’affirmer qu’il y a un problème et qu’il est nécessaire de réfléchir pour trouver des solutions. J’en propose quelques unes à la fin de l’ouvrage, qui sont tout à fait personnelles. J’espère en tout cas qu’il y aura matière à débattre.

Quelles sont-elles ?

Aujourd’hui, cette spécialité est totalement éparpillée au sein de plusieurs directions : sécurité publique, police judiciaire, PAF (police aux frontières). Je pense qu’on devrait s’orienter vers une filière de l’investigation commune au sein de la police nationale, créer des métiers, notamment car le travail en police judiciaire est de plus en plus technique.

Par exemple, la fonction de procédurier – l’agent qui effectue les constatations sur les scènes de crime et qui va ensuite organiser la procédure –, on ne la trouve aujourd’hui qu’à la brigade criminelle de la PJ parisienne. Il y a aussi les analystes qui étudient des dizaines de milliers de données provenant de différents endroits… Cela serait un bon moyen d’attirer les gens qui ont de vraies compétences dans ces services en rémunérant leur qualification.

Justement, pourquoi, selon vous, l’investigation fait-elle moins rêver aujourd’hui ?

Les facteurs sont multiples. Pour commencer, c’est une matière qui demande beaucoup d’investissement personnel. Or la nouvelle génération veut équilibrer beaucoup plus sa vie privée et sa vie professionnelle. Quand vous êtes dans un service qui fait de l’investigation, il faut être presque tout le temps disponible, être capable de partir travailler la nuit, de rentrer tard le soir, de bosser plusieurs week-ends d’affilée…

Sinon, c'est le jour J. Vous pouvez vous rendre chez votre libraire préféré. J'espère que cette lecture vous plaira. Qu'elle ouvrira, peut-être, des discussions. Vous apprendra un petit truc ici ou là... Bref, cela vous appartient, désormais. #LaPJestElleMorte pic.twitter.com/hqWBNHDSPx — Chris_PJ (@PJ_un_jour) January 14, 2020

Il faut pouvoir organiser sa vie de famille en fonction de son métier, s’arranger pour la garde des enfants. Mais on ne rattrape jamais le temps qu’on ne passe pas avec eux. C’est un sacrifice. Il faut donc avoir conscience que c’est très exigeant. Parmi les autres facteurs, il y a aussi le droit, qui est de plus en plus compliqué…

Comment vous est venue l’idée de faire ce livre ?

Depuis plusieurs années, je tiens un blog. C’était donc un peu une suite logique. J’avais envie de le faire depuis longtemps. Or, j’avais la possibilité de parler d’une affaire emblématique, une très belle enquête, qui a été hypermédiatisée. Il faut dire que c’est un grand joaillier, connu dans le monde entier comme le « bijoutier des stars », qui a été visé, et le préjudice était très important. Le premier braquage a eu lieu trois ans après mon arrivée à la BRB, au moment où j’intégrais un groupe d’enquête. En fait, je me suis épanoui en travaillant sur cette affaire, je me sentais à ma place. Notre groupe était soudé, nous étions très complémentaires.

Nous nous sommes beaucoup investis, nous avons fourni un énorme travail… et nous avons eu un peu de réussite ! Ce qui n’est pas toujours le cas. Nous avons pu utiliser de nombreuses techniques d’investigation différentes. On ne s’est pas contentés de faire des écoutes ou des auditions. On a fait, à l’époque, tout ce qu’on pouvait faire en termes d’investigation. Et ça a payé ! [Les auteurs ont écopé de peines allant de 9 mois à 15 ans de prison.]

C’était une chance, pour vous, que d’intégrer la BRB ?

Oui, d’autant que lorsque je suis rentré dans la police, en 1996, il était inconcevable que j’intègre un service aussi prestigieux. Mais une réforme a permis aux gardiens de la paix d’accéder aux services d’investigation et de renseignement. En 2003, la police judiciaire a commencé à recruter de nombreux gardiens de la paix. J’en ai profité. Je me suis retrouvé, durant trois ans, au SDPJ (service départemental de la police judiciaire) des Hauts-de-Seine) puis à la BRB, une brigade dans laquelle je suis resté dix ans.

Vous vous inscrivez dans la longue lignée des policiers prennent la plume pour raconter les affaires qu’ils ont traitées…

Oui mais souvent, ce sont des commissaires qui écrivent des livres et on a eu tendance à en faire des « grands flics ». C’est un cliché auquel je m’oppose. Il n’y a pas de grand flic en PJ. En revanche, il y a des grands groupes. J’espère réussir à faire passer ce message à travers le livre. La PJ, c’est un travail de groupe. Seul, on n’est rien, d’où l’idée que le « grand flic » n’existe pas. Si vous n’avez pas avec vous des collègues pour vous aider à tirer les fils, à faire les auditions, vous ne faites rien.

J’ai l’impression que d’autres policiers commencent à écrire des livres, même si, souvent, ce sont des polars. Je pense que certains ont besoin de communiquer, d’expliquer nos métiers. C’est ce que j’ai voulu faire : expliquer ce qu’est la police judiciaire.

Vous évoquez aussi dans le livre le malaise policier…

Il était difficile de ne pas le faire. Depuis des années, les personnels travaillant dans le secteur de l’investigation ne vont pas bien et, désormais, on voit que nos collègues de sécurité publique ne se sentent pas bien non plus. Il y a aujourd’hui beaucoup trop de policiers qui mettent fin à leurs jours. On a donc besoin d’une vraie réflexion sur le sujet. Mettre en place un numéro à appeler ne suffit pas. Il serait bien de former des agents et leur hiérarchie à détecter ceux qui ne sont pas bien. Ça existe au Canada depuis plusieurs années. Il faut aussi se demander pourquoi ces agents ne sont pas bien.

Les syndicats répondent à cette question en évoquant les cycles horaires, la politique du chiffre…

Tout cela en fait partie, oui. Il y a aussi le fait que les policiers sont partout en sous-effectif. Il y a aussi une remise en cause de la part d’une partie de la population, ça touche les policiers. Les attentats ont également joué sur le mental des fonctionnaires, même ceux qui n’étaient pas directement concernés. Après Magnanville, on a senti qu’on pouvait directement être touchés dans notre vie privée, il y a eu comme un électrochoc.

Par ailleurs, les forces de l’ordre sont surutilisées depuis 18 mois [et le début du mouvement des « gilets jaunes »]. Or, on n’a pas encore conscience du mal que cela pourra générer chez eux dans les prochaines années, et les autorités ne semblent pas en avoir conscience. Il n’y a aucune réflexion de lancée pour aider les policiers qui, tous les samedis, en prennent plein la tronche et qui sont usés. Il y a des débordements aussi du côté des policiers. Mais ils sont à bout, sous pression, semaine après semaine.

Aujourd’hui, vous êtes détaché au ministère de la Justice et présidez une association, l’Agora des citoyens, de la police et de la justice. Quel est son rôle ?

La vocation de l’ACPJ, c’est de créer des espaces de dialogues entre des personnes qui n’ont plus l’habitude de se parler. Aujourd’hui, on est pris dans un étau, on doit être pour ou contre un sujet, sans possibilité d’être nuancé. C’est un problème. Au sien de l’association, nous voulons discuter de sujets bien particuliers, qui peuvent être conflictuels. Ça peut être le contrôle d’identité, le maintien de l’ordre, les suicides dans la police…

Nous voulons pouvoir réunir autour d’une table des spécialistes, des gens de terrain, mais aussi des sociologues, des journalistes, des citoyens. C’est important de savoir ce que ces derniers attendent de la police et de la justice. Nous nous sommes aussi rendus compte que ces institutions sont mal connues. Il faut donc expliquer comment elles fonctionnent, ce qu’est un procureur, un juge du siège, l’application des peines…

La police judiciaire, vous y retournerez ?

Bonne question, je ne sais pas. Certaines choses me manquent. Mais j’ai trouvé une certaine forme de stabilité. Je peux voir mes enfants plus souvent aujourd’hui. C’est ma priorité, désormais.

*« La PJ est-elle morte ? Dans les coulisses du "casse du siècle" », paru le 14 janvier 2020 aux éditions Henrick B.. 307 pages, 17,90 euros.