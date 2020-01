Illustration d'un véhicule de secours des pompiers. Ici en Ille-et-Vilaine. — C. Allain / 20 Minutes

Un grave accident de la circulation s’est produit ce mercredi un peu avant midi sur la commune de Lampaul-Guimiliau ( Finistère). Pour une raison indéterminée, un véhicule a fait une sortie de route avant de chuter dans la rivière Quillivaron, a-t-on appris auprès des pompiers.

Quatre personnes se trouvaient à bord de la voiture, une mère de famille et ses trois enfants âgés de 4, 9 et 10 ans. Porté disparu, l'aîné a été retrouvé mort en milieu d'après-midi, rapporte Le Télégramme. En arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des secours, les deux plus jeunes ont été transportés en urgence absolue à l’hôpital de Brest. La mère est quant à elle indemne.

« Le débit est très important », indique un pompier

D’importants moyens ont été déployés sur place pour tenter de retrouver l’enfant disparu avec la présence de pompiers plongeurs ainsi que de l’hélicoptère Dragon 29 de la Sécurité civile. « Le débit est très important en ce moment compte tenu des intempéries de ces dernières heures », a indiqué un pompier, contacté par 20 Minutes.