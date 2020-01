FAITS DIVERS Un homme de 26 ans a été interpellé la semaine dernière à Perpignan par les policiers toulousains six mois après les faits

Un Toulousain de 83 ans a vécu un véritable calvaire au mois de juillet. Alors qu’il sortait d’un commerce de la Ville rose, dans le quartier des Ponts-Jumeaux, le retraité est abordé par un automobiliste qui lui demande son chemin. Il ouvre la porte passager et lorsque l’homme âgé se penche pour lui répondre, le conducteur l’attrape par le bras et l’oblige à monter dans la voiture.

Il redémarre avant de s’arrêter à nouveau pour fouiller sa victime à qui il subtilise sa carte bancaire et le liquide qu’il a sur lui. L’agresseur reprend alors la route jusqu’à un distributeur de billets. Là, il fait sortir le retraité de la voiture et le violente pour lui extorquer son code. Après avoir obtenu ce qu’il voulait, il retire 350 euros et repart en laissant sur place l’homme, hébété par ce qui vient de lui arriver.

Une autre victime présumée de 91 ans

Les policiers de la Brigade criminelle de répression des atteintes aux personnes (BCRAP) de Toulouse ont rapidement recoupé cette affaire avec une autre qui s’est produite deux jours plus tard dans les Landes où une personne âgée de 91 ans a été agressée dans des conditions similaires.

Une fois le véhicule identifié, ils sont remontés jusqu’au conducteur. Cet habitant de Perpignan de 26 ans a été interpellé jeudi. Selon une source policière il a reconnu une partie des faits lors de sa garde à vue, pas la contrainte. Il a été déféré devant la justice pour « enlèvement, séquestration et extorsion sur personne vulnérable ».