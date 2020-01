Un hélicoptère de la gendarmerie. (Illustration) — Fred.Scheiber

Ils avaient profité d’une permission de sortie pour se faire la malle. Deux détenus ont été interpellés lors d’une vaste opération de gendarmerie vendredi 10 janvier, non loin de Besançon, dans le Doubs.

Les deux individus avaient trouvé refuge sur l’aire des gens du voyage de Pirey, indique L'Est Républicain. Le premier, détenu à Bourg-en-Bresse, n’avait plus donné signe de vie depuis juillet dernier. Le second, prisonnier à Varennes-le-Grand, s’était évadé pour Noël.

Les deux hommes ont été localisés puis interpellés vers 6h30. Les deux arrestations se sont déroulées sans incidents, note le quotidien régional.