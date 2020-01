Illustration d'une voiture de police de nuit. — C. Allain / 20 Minutes

Des recherches entamées pour rien. Dimanche, un matelot s’est présenté au commissariat de Brest pour signaler qu’il était bien en vie. Depuis plusieurs jours, son employeur avait signalé sa disparition, considérée comme inquiétante par les enquêteurs. Il avait trouvé refuge dans un hôtel pour décuver, rapporte Le Télégramme.

Les recherches avaient été lancées vendredi après-midi après l’alerte lancée par les propriétaires de l’Aquasurveyor. En escale au port de Brest, ce navire belge était sans nouvelle de l’un de ses marins, parti la veille en escapade mais qui n’avait pas regagné sa cabine.

Il a dormi jour et nuit

Privilégiant la thèse d’une chute dans l’eau, les policiers ont dépêché des plongeurs dans le port et même un hélicoptère de la sécurité civile, rapporte le quotidien breton. Le matelot lituanien s’est finalement présenté de lui-même au commissariat. Ivre, il n’aurait pas retrouvé le chemin du port et aurait préféré prendre une chambre d’hôtel où il a passé toute la nuit et la journée à décuver. Avant de rentrer sur le bateau le samedi soir.