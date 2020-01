Besançon : Deux nouveaux blessés par balles dans le quartier de Planoise (Illustration) — Elisa Frisullo / 20 Minutes

Deux personnes ont à nouveau été blessées dans le quartier de Planoise à Besançon ( Doubs), vendredi en fin d’après-midi, après une série de tirs liés « probablement », selon le parquet, au trafic de drogue. Ces blessés ont été touchés par des impacts aux membres inférieurs. Ils ont été hospitalisés mais ne sont pas gravement touchés, ont précisé la police et le parquet.

Ce quartier bisontin – classé depuis octobre 2018 « Quartier de reconquête républicaine »- est « probablement » en proie à une « lutte de territoire » pour le trafic de stupéfiants, dans lequel tirs et règlements de compte entre bandes rivales font rage avec une six épisodes de coups de feu en moins de deux mois, selon le procureur de la République, Etienne Manteaux.

« Vive préoccupation » du procureur

« En remettant ces faits dans un contexte plus général qui remonte au 20 novembre, (…), tout laisse à penser que nous sommes face à une série de faits en lien avec du trafic de stupéfiants », a-t-il poursuivi, faisant part de sa « vive préoccupation ». « Certaines des victimes sont liées au trafic de stupéfiants, donc ça laisse à penser que nous sommes dans des règlements de comptes, des ripostes successives, qu’il faut faire cesser au plus vite », a-t-il souligné.

Planoise, qui compte environ 20.000 habitants a déjà connu un blessé par balles fin novembre, trois le jour de Noël, touchés par des armes de guerre, et un autre encore jeudi soir. « On a vraiment ce sentiment détestable de délinquants qui s’approprient l’espace public et terrorisent la population », a relevé Etienne Manteaux.

Le préfet du Doubs Joël Mathurin, qui prononçait justement ses vœux vendredi soir, a souligné que la lutte contre le trafic de drogue et contre l’économie souterraine à Planoise avait conduit l’année passée à 224 procédures concernant les stupéfiants et permis le démantèlement d’une douzaine de points de deal. En outre, 204 personnes ont été interpellées. La préfecture a annoncé par ailleurs « des renforts importants de police » à Planoise « à partir de ce (vendredi) soir ».