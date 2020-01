Illustration d'un centre d'appel de la gendarmerie, ici à Rennes, en janvier 2018. — C. Allain / 20 Minutes

Mise à jour : La jeune maman et son bébé ont été retrouvés en bonne santé ce jeudi après-midi par la police municipale de Montpellier, grâce à un travail en lien avec les gendarmes de Castelnau-le-Lez.

Clarisse, une jeune maman de 21 ans, et Mia, son bébé de 4 mois, ont disparu mercredi en fin de matinée, à Prades-le-Lez, près de Montpellier(Hérault).

Les gendarmes ont lancé ce jeudi un appel à témoins, pour tenter de collecter des informations, permettant d’en savoir plus sur cette disparition qualifiée d’inquiétante.

Des recherches en cours

Des recherches sont actuellement menées pour tenter de retrouver la jeune maman et sa fille. Au moment de sa disparition, Clarisse était vêtue d’un jean, d’une veste noire en cuir, d’une écharpe grise, de baskets blanches et d’un sac bleu et beige. Le bébé portait une doudoune blanche et se trouvait dans une poussette noire.

Si vous avez des informations permettant de faire progresser les recherches, vous pouvez contacter la gendarmerie de Jacou au 04 99 63 68 50.