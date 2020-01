Un véhicule des pompiers. Illustration. — B. Colin - 20 Minutes

Selon une information de Corse-Matin, un homme âgé de 62 ans a été victime d’une noyade mortelle ce mercredi dans la soirée en Corse. Le sexagénaire a été retrouvé inanimé dans le port de plaisance de Calvi peu avant 23 heures, plus précisément au niveau de la mise à l’eau.

Une équipe de pompiers et du Samu ont été dépêchés sur place, peu de temps après cette macabre découverte. Toutefois, malgré l’intervention des secours, l’homme n’a pas pu être réanimé. On ignore pour l’heure les circonstances exactes et les causes de ce décès.