Lancer le diaporama Le terrain où s'est écrasé un avion de chasse F-16 de l'armée belge en septembre 2019 à Pluvigner, dans le Morbihan. — P. Kauffer

Voilà trois mois qu’ils attendent. Trois mois qu’ils ont vu un avion de chasse arracher le toit de leur maison et s’écraser quelques mètres plus loin. Trois mois qu’ils ont dû quitter leur logement. A Pluvigner, dans le Morbihan, la famille victime du crash d’un F-16 le 19 septembre s’impatiente. Dans une lettre ouverte, Patrick Kauffer a fait part de son agacement. « Notre situation n’a pas évolué depuis le crash. Nous sommes toujours dans l’impossibilité de réintégrer notre maison car les dégâts sont beaucoup plus importants que prévu », regrette le propriétaire.

Fin septembre, leur maison avait été défigurée par le passage d’un avion de chasse belge. Les deux pilotes du F-16 avaient survécu en s’éjectant peu avant que leur appareil ne s’écrase. D’après l’armée de l’air belge, c’est « un problème de moteur » qui était à l’origine de l’accident. Une enquête avait été ouverte et confiée à la section de recherche de l’Air basée à Vélizy-Villacoublay et au BEA (Bureau enquête accident).

« Tout le monde n’a pas la même interprétation du mot vite »

Sur sa propriété, le Morbihannais constate avec tristesse que les terres polluées qui ont été traitées par les militaires en fin d’année sont toujours présentes. L’armée attendrait la réponse à un appel d’offres pour les faire enlever. Surtout, le couple Kauffer met en doute la sincérité des pouvoirs publics. « Lors des premiers jours après le crash, les autorités belges et françaises nous ont toutes affirmé que tout irait très vite et que nous serions très vite indemnisés. Faut croire que tout le monde n’a pas la même interprétation du mot vite », dénonce Patrick Kauffer qui ajoute. « Nous galérons toujours et chaque jour est compliqué ».

Image aérienne du lieu du crash d'un avion de chasse F-16 dans le Morbihan, le 19 septembre 2019. - Gendarmerie du Morbihan

Le couple sait désormais qu’il ne pourra pas réintégrer sa maison mais attend de savoir quel sera le montant de l’indemnisation afin d’envisager un achat immobilier.