Illustration. Gendarmes la nuit. — F. Scheiber / 20 Minutes

Un père de famille âgé de 48 ans s’est accusé du meurtre de sa fille, âgée de 7 ans, a indiqué mardi dans la soirée le parquet de Colmar. Les faits se seraient produits lundi à Ingersheim, une petite commune viticole près de Colmar dans le Haut-Rhin.

Le père était venu chercher sa fille lundi après-midi à la sortie de l’école et s’est ensuite présenté vers 17h à la gendarmerie d’Ingersheim pour « s’accuser du meurtre de sa fille », indique la procureure de la République, Catherine Sorita-Minard. Les gendarmes se sont immédiatement rendus à son domicile et ont malheureusement trouvé le corps de l’enfant. L’individu a immédiatement été placé en garde à vue pour « meurtre sur mineur de (moins de) 15 ans », a précisé la procureure.

« Strangulation et noyade »

Les causes de la mort de l’enfant doivent encore être déterminées mais selon les premiers éléments, il s’agirait de « strangulation » et de noyade, a indiqué la magistrate. Une autopsie du corps de la fillette sera exercée ce jeudi. Le contexte du drame doit également être affiné, a encore expliqué la magistrate, selon laquelle les parents de la fillette vivaient séparés depuis plusieurs mois. Le suspect, qui était toujours en garde à vue mardi soir, sera déféré ce mercredi après-midi et une information judiciaire va être ouverte.