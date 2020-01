Dans un palais de justice, en France. (illustration) — DAMIEN MEYER / AFP

Un homme de 57 ans a avoué avoir commis des attouchements sexuels sur ces trois filles. Ce père de famille de Saint-Clément-de-la-Place, près d’Angers, était sans antécédent judiciaire. Présenté vendredi au parquet local, il sera jugé le 6 mai devant le tribunal correctionnel, a annoncé Ouest-France.

L’aînée des trois sœurs s’est sentie prête à parler au moment de quitter le domicile familial. Agée de 20 ans, elle a pour la première fois dénoncé les agressions sexuelles qu’elle a subies de son père alors qu’elle avait 16 ans. C’est par inquiétude pour ses cadettes qu’elle s’est décidé à parler, rapporte encore le journal Ouest-France. Et, effectivement, les deux plus jeunes sœurs ont confirmé les mêmes gestes devant les enquêteurs et enquêtrices.

Le suspect s’est défendu en disant avoir des problèmes d’alcool et des problèmes psychologiques. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d’approcher ses filles. Sa compagne, qui a appris les faits à cette occasion, a décidé de se séparer de lui.