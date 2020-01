Illustration d'une voiture de police de nuit. — C. Allain / 20 Minutes

Le corps d’une femme a été retrouvé dans le port de Vannes (Morbihan) le 1er janvier. Alertés, les pompiers ont repêché la victime qui se trouvait en arrêt cardio-respiratoire, précise Ouest-France. D’après le procureur, la victime aurait été déclarée décédée à son arrivée à l’hôpital.

Les faits se sont déroulés vers 18 heures, le soir du 1er janvier. Des passants ont aperçu un corps flottant dans l’eau du port de la préfecture du Morbihan et ont alerté les secours. On ignore pour l’heure les circonstances de l’accident. Une enquête a été ouverte et a été confiée à la police de Vannes pour tenter de déterminer les causes de la mort. Une autopsie du corps sera également pratiquée avant la fin de la semaine.

Jeudi, la victime n’avait pas encore été identifiée. Elle n’avait aucun effet personnel sur elle, précise Le Télégramme.