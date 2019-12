Illustration d'une ambulance de secours du Samu, ici à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Samedi, le conducteur d’un 4x4 a tué​ une personne et en a blessé deux autres à Sanary ( Var), selon Nice-Matin. Le véhicule a subitement accéléré une fois entré dans un parking, rempli en période de fête, et a quitté la route en faisant irruption dans le Jardin de la mémoire Katyn. Un homme de 62 ans a été mortellement fauché, et son fils, âgé de 31 ans, grièvement blessé alors que tous deux étaient assis sur un banc. Un passant a également été blessé. Les trois victimes ont été transportées dans des hôpitaux.

Le fils souffre d’un traumatisme crânien. Le conducteur âgé de 85 ans, a été légèrement blessé dans l’accident. Il évoque une défaillance mécanique et une perte de contrôle du véhicule. Le conducteur a été interrogé par la police qui a ouvert une enquête et fait un test d’alcoolémie. « C’est une catastrophe ! », s’est ému Ferdinand Bernhard, le maire de Sanary, présent sur les lieux du drame.