La brigade de recherches de Montbrison mène une enquête (image d'illustration). — F. Lodi - Sipa

Deux jeunes enfants sont morts noyés dans une rivière au bord de laquelle ils jouaient en présence de leur mère, mardi en fin de journée à Montbrison (Loire), a-t-on appris auprès de la gendarmerie et de la préfecture du département. Les deux victimes, frère et sœur, sont nés en 2014 et 2017. Le drame est survenu dans Le Moingt, dont les eaux ont été gonflées dernièrement par d’abondantes pluies.

La mère, âgée de 35 ans et originaire du Kosovo, avait mangé avec les enfants dans un fast-food, avant de les emmener en fin d’après-midi jouer au bord de la rivière qui passe non loin de la zone commerciale de Montbrison. D’après ses déclarations, le plus jeune est tombé à l’eau. Sa sœur a essayé de le rattraper avant d’être emportée à son tour par le courant. La mère a réussi à les rejoindre mais sans pouvoir les ranimer. Elle a alors alerté des personnes pour qu’ils préviennent les secours. Arrivés sur place, ceux-ci n’ont rien pu faire, selon les mêmes sources.

La mère, sous le choc, a été hospitalisée. Le parquet de Saint-Étienne a ouvert une enquête, confiée à la brigade de recherches de Montbrison, et ordonné l’autopsie des deux corps.