Deux policiers ont été mis en examen pour blessures involontaires après qu’un jeune homme a eu les mains brûlées dans un fourgon de police à Mantes-la-Jolie ( Yvelines) lors de son transfert vers le commissariat en novembre 2017, a-t-on appris lundi de source judiciaire.

Les deux policiers ont été mis en examen en octobre dernier et trois autres fonctionnaires, présents dans le fourgon au moment des faits, sont toujours visés par l’instruction ouverte pour « blessures involontaires » et « non assistance à personne en danger ».

Deux greffes de peau

Le 7 novembre 2017, un homme âgé de 27 ans interpellé pour outrage dans le quartier du Val Fourré avait eu les mains menottées contre un chauffage défectueux à l’intérieur d’un fourgon de police, provoquant de graves brûlures aux deuxième et troisième degrés. La victime a depuis subi deux greffes de peau et une incapacité totale de travail (ITT) supérieure à trois mois lui a été prescrite.

Plus de deux ans après les faits, « il ne peut toujours pas travailler », a rapporté son avocat Calvin Job. « Il est toujours en rééducation. On n’arrive pas à comprendre ce qui a motivé les policiers », a-t-il expliqué, décrivant son client comme très atteint psychologiquement.

Un homme « très virulent » selon la police

La police a toujours affirmé avoir eu affaire à un homme « très virulent » le jour de l’interpellation. Il aurait tenté de prendre la fuite avant d’être interpellé et « hissé avec difficultés dans le fourgon » pendant qu’un « rassemblement hostile » se formait, d’après les premières constatations de la police. Pendant le trajet, l’homme aurait « donné des coups de pied dans la porte latérale » puis aurait été « allongé sur le dos au sol où il a continué de se débattre », toujours selon la police.

Des faits contestés par Calvin Job pour qui « il y a une distorsion entre la réalité des faits et la version donnée par les policiers ». L’avocat a salué « l’évolution de l’instruction qui se rapproche plus de la réalité » avec la mise en examen des deux fonctionnaires de police.

Calvin Job souhaite cependant faire des demandes d’acte pour requalifier les agissements des policiers en « blessures volontaires ». « On est à plus de trois mois d’ITT, ça relève des assises selon moi », a précisé l’avocat.