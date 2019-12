Le cercueil de Norbert Savornin dans la cour du centre de secours de Martigues — Mathilde Ceilles / 20 Minutes

« Nous sommes très déçus : la famille de Nobert n’aura pas l’argent de la cagnotte pour passer les fêtes de fin d’année. » Alexandre Aubert, trésorier de l’Union départementale des pompiers​ des Bouches-du-Rhône, ferraille depuis une semaine avec les responsables du site Leetchi. La cagnotte en ligne destinée à la famille de Norbert Savornin a été vidée par un hacker. La mort de Norbert Savornin, dans un crash d’hélicoptère aux Pennes-Mirabeau, dans la nuit du 1er au 2 décembre, avait suscité un élan de générosité : plus de 31.000 euros avaient été collectés par l’union départementale des pompiers.

Dans la soirée du 9 décembre, Alexandre Aubert constate que la cagnotte en ligne n’est plus accessible et que le bénéficiaire est désormais une certaine « Juliette Savornin ». « Le hacker est rentré par l’adresse mail de l’association et a créé une nouvelle cagnotte, vers laquelle il a reversé les fonds », explique Alexandre Aubert. Depuis cette nouvelle cagnotte, l’usurpateur a dépensé près de 30.000 euros sur différents sites partenaires de Leetchi, dont le géant du commerce en ligne Amazon.

Enquête de gendarmerie

« Leetchi s’est engagé verbalement à rembourser l’ensemble de la somme », conclut Alexandre Aubert, agacé par cette « grosse faille de sécurité. » Il a déposé plainte auprès de la gendarmerie de Roquevaire.

Sollicité par 20 Minutes, Leetchi précise que « la faille provenait de la boîte mail du créateur » et non de la cagnotte. Le service en ligne assure avoir « récupéré en moins d’une heure la quasi-totalité de la somme. »