Pompiers illustration. le 12 10 2005 — G . VARELA / 20 MINUTES

L’incendie a d’autant surpris qu’il a ravivé de terribles souvenirs. Les pompiers ont en effet été alertés dimanche soir peu après 22 heures pour un feu violent, au niveau des caves, dans un immeuble du quartier de Bourtzwiller à Mulhouse, rapportent les Dernières Nouvelles d'Alsace. Une rue perpendiculaire à la rue Saint-Nazaire, où un incendie, également parti d’une cave en octobre 2017, avait fait six victimes.

L’immeuble de quatre étages a été évacué à temps et l’incendie n’a fait aucune victime cette fois-ci. L’origine de l’incendie semble suspecte précisent nos confrères car les pompiers étaient déjà intervenus une heure plus tôt pour un autre feu de cave dans ce même immeuble de dix logements.

De gros moyens ont été employés pour venir à bout de l’incendie et un poste médical avancé a été installé pour prendre en charge une quinzaine de résidants qui ont inhalé des fumées toxiques Au total, une trentaine de personnes ont dû être relogées et le chauffage et l’électricité ont été coupés.