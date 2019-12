L'homme soupçonné d'avoir tiré sur sa compagne a été interpellé par la gendarmerie près de son domicile (illustration). — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Un homme de 37 ans, soupçonné d'avoir tiré sur sa compagne, a été mis en examen dimanche pour tentative de meurtre, a-t-on appris auprès du procureur de la République d'Orléans.

Fabien L., qui vit à Ouzouer-sur-Loire, à l'est d' Orléans, a été mis en examen et placé officiellement en détention provisoire, même s'il est hospitalisé au Centre hospitalier régional d'Orléans sous surveillance policière. Il lui est reproché d'avoir, dans la nuit du 9 au 10 décembre, ouvert le feu chez lui, ivre, avec un fusil de chasse, sur la femme qui partage sa vie depuis une dizaine d'années et avec qui il a eu deux enfants, à la suite à d’une dispute.

Sa compagne blessée au bras

Cette dernière, âgée de 35 ans, a été blessée au bras droit. Elle est toujours hospitalisée et « pourrait perdre l'usage de son bras droit », a indiqué Nicolas Bessone, procureur de la République d'Orléans.

L'homme a ensuite retourné le fusil contre lui, sous les yeux de ses enfants âgés de 6 et 12 ans. Touché au visage, le trentenaire, qui était sans emploi depuis plusieurs mois, a été interpellé par la gendarmerie près de son domicile. «Il est hors de danger mais est toujours alité. Il a pu être entendu ce week-end», a indiqué le procureur d'Orléans.

Une main courante déposée en octobre

«Il a reconnu être l'auteur des coups de feu mais dit ne pas se souvenir des circonstances précises», a ajouté le procureur, qui a ouvert une information judiciaire pour « tentative de meurtre en récidive légale ». Selon les premiers éléments de l'enquête, l'homme aurait tenté dans un premier temps d'étrangler sa compagne avant de s'emparer d'un fusil.

La jeune femme avait déposé une main courante en octobre dernier pour dénoncer la violence de son concubin. Le mis en cause a déjà été condamné par la justice en 2005 pour des «violences ayant entraîné une infirmité permanente» sur une autre victime. Les deux enfants du couple ont été confiés à des membres de la famille.