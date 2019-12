A.M.

Une nuit meurtrière sur les autoroutes près de Marseille. Aux alentours d’1h30 du matin dans la nuit de samedi à dimanche, une voiture et une moto se sont heurtées de plein fouet à l’intersection entre l'A7 et l'A55, à la hauteur des Pennes-Mirabeau. Comme le relate La Provence, le conducteur et le passager de la moto, tous deux âgés de 25 ans, sont décédés.

Quelques minutes plus tard, vers 2h30, un homme âgé d’une cinquantaine d’années s’est fait percuter par un bus alors qu’il marchait sur l'A7 pour une raison encore inconnue. Il était mort à l’arrivée des secours.