Des agents de la police municipale de Toulouse en patrouille la nuit (illustration). — Bordas / SIPA

Grosse frayeur pour des agents de la police municipale de Toulouse, dans la nuit de mercredi à jeudi. Alors qu’ils patrouillaient aux environs de 1 h du matin, trois agents décident de procéder au contrôle d’une voiture boulevard de Suisse en raison de sa conduite.

Le jeune homme au volant refuse d’obtempérer et prend la fuite en direction de Launaguet, grillant au passage plusieurs feux rouges. Après plusieurs kilomètres, les policiers réussissent à le rattraper et se retrouvent dans une rue de la commune de Launaguet, face au fuyard. Au lieu de s’arrêter, ce dernier a accéléré et les a percutés.

Trois policiers municipaux blessés

Les trois agents qui se trouvaient à l’intérieur du véhicule ont été blessés, deux ont eu le coup du lapin et un arrêt de travail, le troisième a des contusions. Le jeune conducteur, qui roulait a priori sans permis, a été interpellé par la gendarmerie nationale. « Je tiens à exprimer mon soutien à nos agents. Ces faits illustrent concrètement la réalité du quotidien des policiers municipaux », a souligné dans un communiqué le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc.