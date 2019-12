Un collectif d’ultra-gauche appelle à attaquer les forces de l’ordre

Ce collectif appelle à mener des actions pour dénoncer ''les violences policières'' lors de ''nuits bleues'' — JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP

Un collectif, qui dénonce les « violences policières », appelle à s’en prendre aux forces de l’ordre les 13 et 14 décembre.

Des menaces prises très au sérieux par les autorités qui demandent aux policiers et gendarmes d’être vigilants.

Depuis plusieurs jours, les syndicats de police s’inquiètent de la multiplication des actes anti-flics.

La date n’a pas été choisie au hasard. Un mystérieux collectif d’ultra-gauche appelle à s’en prendre aux forces de l’ordre les 13 et 14 décembre, soit le 13/12 et le 14/12. Une référence au slogan anti-police ACAB, All cops are Bastards («tous les flics sont des salauds »), le chiffre 1 représentant la première lettre de l’alphabet, le 3 la troisième et le 2 la deuxième. Dans une note consultée par 20 Minutes, la direction générale de la police nationale, qui prend ces menaces très au sérieux, demande aux agents « une vigilance accrue ces jours-là en plus de la vigilance habituelle ».

Elle invite aussi les policiers, qui pourraient être visés par ce groupuscule « dans leurs missions et fonctions ou à titre privé », à se montrer « discret dans la vie de tous les jours » et à faire « remonter immédiatement toute situation de menace contre soi ou sa famille ». De son côté, la direction générale de la gendarmerie a également diffusé une note évoquant la menace et rappelant aux militaires les règles concernant la protection des casernes, tant sur l’organisation de patrouilles que d’accès aux lieux, indique à 20 Minutes une source proche du dossier.

Un collectif anonyme

Cet appel à s’en prendre aux forces de l’ordre a été diffusé la première fois sur Twitter par le compte @bleue1312, créé en novembre 2019. Il explique dans plusieurs messages publics que « les violences policières appellent une réponse à la hauteur » et dénonce en particulier l’action des forces de l’ordre lors de la manifestation du 5 décembre contre la réforme des retraites. « Cet appel émane d’un collectif anonyme, précise encore le compte Twitter. Les personnes à l’initiative se veulent antiracistes, anti sexistes, anti capitalistes et anti autoritaires. » Contacté par 20 Minutes,@bleue1312 n’a pas donné suite à nos sollicitations.

Depuis plusieurs jours, les syndicats de policiers s’inquiètent de la multiplication des actes anti-flics. Jeudi dernier, plusieurs policiers des CRS ont reçu, à leur domicile, des lettres anonymes menaçant leurs proches. « Pour chaque citoyen blessé, ce sera un membre de famille de FDO (forces de l’ordre) qui subira les mêmes préjudices et sans remords », écrivent leurs auteurs. Samedi, à Pontault-Combault, en Seine-et-Marne, un agent de la BAC parisienne a retrouvé la porte de son domicile taguée de slogans anti-police, parmi lesquels « Un flic suicidé, à moitié pardonné » ou « ACAB ».

Coktails Molotov à Bordeaux

Plus inquiétant. Lundi, 16 personnes, âgées de 19 à 45 ans, ont été mises en examen notamment pour association de malfaiteurs, a indiqué le parquet de Bordeaux dans un communiqué. La justice les soupçonne d’avoir préparé des actions contre les forces de l’ordre lors d’une manifestation. Ces militants de l’ultra-gauche avaient été arrêtés samedi, dans une maison louée au Bouscat, en Gironde, dans laquelle ont été découvertes « des bouteilles d’acide chlorhydrique, des mèches et des boules d’aluminium ». Des matériaux utilisés pour fabriquer des cocktails Molotov. Des inscriptions « ACAB » à la peinture fraîche avaient, là aussi, été découvertes à proximité.