Xavier Dupont de Ligonnès — Canal+

Deux mois après son arrestation, Guy Joao, l’homme pris pour Xavier Dupont de Ligonnès en Ecosse, est revenu sur le fiasco médiatico-judiciaire, dont il a été la première victime, dans une interview accordée à M6, diffusée ce vendredi.

« Nous avons vécu une histoire de fou ou plutôt nous vivons une histoire de fou. Nous ne pouvons pas faire le deuil de cette affaire », a déclaré à M6 l’homme qui a accepté de témoigner pour la première fois.

Exclusivité #M6 #12H45. Guy Joao :« On a vécu et on vit toujours une histoire de fou. On ne peut pas faire le deuil de cette affaire. » Pris à tort pour Xavier #DupontdeLigonnès, Guy Joao avait été interpellé à l’aéroport de #Glasgow où il allait rejoindre son épouse. 2/4 — François Vignolle (@frvignolle) December 6, 2019

« On nous manque de respect dans cette histoire »

Très marqué par cet évènement, ce retraité de 70 ans, qui vit toujours entre Limay (Yvelines) et l’Ecosse, d’où sa femme est originaire, tente d’obtenir réparation des dégâts causés lors de la perquisition de son domicile auprès de la justice française. « J’ai envoyé un courrier le 1er novembre à la ministre de la Justice, pour que l’on me rembourse une porte qui a été détériorée lors de la perquisition à mon domicile. Je n’ai toujours pas reçu de réponse. On nous manque de respect dans cette histoire », a-t-il expliqué.

Info #M6 #12H45. Guy Joao: « J’ai envoyé un courrier le 1er nov à la ministre de la Justice, pour que l’on me rembourse une porte qui a été détériorée lors de la perquisition à mon domicile. Je n’ai toujours pas reçu de réponse. On nous manque de respect dans cette histoire. 3/4 pic.twitter.com/w9B5SNPyUe — François Vignolle (@frvignolle) December 6, 2019

Le 11 octobre dernier, l’homme est arrêté à l’aéroport de Glasgow en Écosse. Les médias, dont 20 Minutes, annoncent par erreur qu’il s’agit de Xavier Dupont de Ligonnès sur la base d’informations communiquées par des sources policières françaises. Une enquête a été ouverte depuis à l’IGPN pour identifier les fuites policières.

Xavier Dupont de Ligonnès, soupçonné d’avoir tué sa femme et ses quatre enfants à Nantes début avril 2011, est introuvable depuis.