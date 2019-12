Illustration d'une prise de cocaïne — Simon Webster / Rex Fea/REX/SIPA

Trois suspects ont été arrêtés dimanche dernier dans le cadre du démantèlement d’un trafic de stupéfiants irriguant le centre-ville de Nantes, rapporte la police nationale. Les trois hommes, originaires de la région lyonnaise mais domiciliés quartier Bottière, à l’est de Nantes, avaient mis au point un central téléphonique afin d’enregistrer les commandes des clients.

Un meneur gérait les appels et le stock, deux autres étaient chargés des livraisons effectuées secteurs Hôtel-Dieu, Duchesse-Anne et Graslin. Une trentaine de ventes avaient lieu chaque jour, entre 13h et 2h, pour des quantités allant d’1/2 gramme à 5 grammes de cocaïne.

Une trentaine de clients

La perquisition policière a permis de plus de 200 grammes de cocaïne et d’une somme de 15.600 euros dissimulés dans des chaussettes. Sur les deux mois d’enquête, la police estime que les trois mis en cause ont accumulé près de 126.000 euros de gains, soit plus de 2.000 euros par jour.

Une trentaine de clients ont été auditionnés et ont confirmé les faits. Les trois hommes, dont la garde à vue a pris fin jeudi, seront poursuivis en justice.