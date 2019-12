Le bâtiment de l'école de commerce Kedge à Talence (Gironde) — M.Bosredon/20Minutes

La prestigieuse école de commerce Kedge de Talence, près de Bordeaux, est sous le choc ce mercredi. La direction a confirmé à 20 Minutes le suicide d’un de ses étudiants dans la matinée. Comme le révèle Le Figaro, le jeune homme de 19 ans se serait défenestré du sixième étage. Il était en inscrit en deuxième année du programme EBP (European business program) International, nous indique-t-on à l’école de commerce.

Les pompiers sont arrivés rapidement sur place, mais n'ont pu que constater le décès. « Il y avait cours ce matin, mais la plupart des étudiants étaient en salle et ils n’ont pas assisté au drame », commente-t-on du côté de l'établissement, qui ne souhaite pas pour le moment en dire beaucoup plus. « Nous sommes tous bouleversés et une enquête a été ouverte. »

L’école de commerce a suspendu ses cours pour le reste de la journée, et une cellule psychologique a été mise en place, sur le site de Talence, et par téléphone.