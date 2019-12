FAITS DIVERS Touché à la colonne vertébrale et au bassin, l’enfant a été transporté au centre hospitalier du Scorff

Illustration d'un camion des pompiers d'Ille-et-Vilaine, ici à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Un accident de la circulation impliquant une voiture et un cycliste s’est produit dimanche en fin de journée dans le quartier de Kervénanec à Lorient (Morbihan), rapporte Le Télégramme. Vers 17 heures, une conductrice âgée de 57 ans a perdu le contrôle de son véhicule avant de percuter un vélo et de terminer sa course dans un mur.

Touchée à la colonne vertébrale et au bassin, la victime, âgée de 11 ans, a été prise en charge par les pompiers et transportée au centre hospitalier du Scorff. Sous l’emprise de l’alcool et de médicaments, la conductrice a été légèrement blessée. Elle a été transportée à l’hôpital pour des examens.