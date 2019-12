De fortes pluies sont attendues toute la nuit — Yann COATSALIOU / AFP

Une personne est portée disparue dans le Var ce dimanche soir, emportée dans un véhicule qui aurait tenté de franchir un gué, a-t-on appris auprès des pompiers et de la préfecture. « Le véhicule a potentiellement été emporté dans un gué, sur la commune de Saint-Paul-en-Forêt, mais les conditions actuelles rendent les recherches très difficiles », ont expliqué les pompiers, en précisant attendre un hélicoptère pour éclairer le site.

Les départements du Var et des Alpes-Maritimes ont été placés en alerte rouge pluie-inondation dimanche matin, face à un « épisode méditerranéen marqué ». Après les fortes pluies et les crues qui ont fait six morts sur la Côte d’Azur le week-end dernier, le traumatisme est encore présent. Si les précipitations attendues n’ont pas la même ampleur que la semaine passée, Météo-France avait évoqué des « risques de ruissellement et de débordement des cours d’eau côtiers très significatifs », sur des sols déjà gorgés d’eau.

76 mises en sécurité

A 21h30, selon le dernier point effectué auprès des pompiers, 210 interventions ont eu lieu durant la journée et 76 personnes au total ont été mises en sécurité, avec quatre victimes en « urgence relative ». De nombreuses interventions et reconnaissances étaient toujours en cours. Les secours étaient notamment engagés à Fréjus, où un quartier a été envahi par les eaux, ainsi qu’à Puget-sur-Argens et Roquebrune-sur-Argens, deux communes déjà durement frappées le week-end dernier.

Les Alpes-Maritimes étaient également durement touchées dimanche soir, avec plusieurs quartiers inondés à Mandelieu-la-Napoule et Cannes. A Mandelieu, « la ville est totalement sinistrée » a affirmé le manager général de la ville, David Konopnicki, cité par le quotidien Var Matin, en craignant « une 3e vague très intense de précipitations » vers 22h00. « Les inondations vont être soudaines et nombreuses. La seule urgence à ce stade est de sauver des vies », a déclaré de son côté le maire de Cannes, David Lisnard, sur Twitter, selon qui « il y aura plus de particuliers sinistrés que le week-end dernier ».