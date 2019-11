Le maire de Lacanau en Gironde a dû prendre ce lundi 11 novembre un arrêté interdisant l'accès à la plage, depuis que des ballots de cocaïne s'échouent sur la côte Atlantique ces derniers jours. — Mickaël Bosredon/20 Minutes

Les échouages de ballots de cocaïne ne sont pas encore terminés si on en croit de nouvelles découvertes qui ont eu lieu sur l’île de Ré en Charente-Maritime. Des paquets de stupéfiants ont été découvert sur les plages du Petit Sergent et de Gros Jonc au Bois-Plage-en-Ré ou encore sur les plages de Sainte-Marie-de-Ré et le La Couarde, rapporte France 3 Nouvelle Aquitaine. La mairie du Bois-Plage a interdit l’accès à ses plages dés 8 h ce mercredi matin. Les gendarmes inspectent les bords de plage pour récupérer les cargaisons illicites.

De la cocaïne, pure à 83 %, s’échoue depuis début novembre sur la côte Atlantique et des mesures de fermetures des plages et de récupération des ballots ont déjà eu lieu par exemple à Lacanau en Gironde.