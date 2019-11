FAITS DIVERS Les pompiers sont intervenus au centre de Toulouse lundi soir, pour prendre en charge deux adultes et un enfant intoxiqués au monoxyde de carbone

Un camion des pompiers de Toulouse. Illustration. — B. Colin / 20 Minutes

Les causes de cette intoxication restent à déterminer. Lundi soir vers 21h, deux adultes et un enfant de quatre ans ont dû être secourus dans leur appartement du centre-ville de Toulouse. Victimes du monoxyde de carbone, ils ont été pris en charge par les pompiers du Service départemental d’incendie et de secours de Haute-Garonne (Sdis 31).

D’après cette dernière source, leur pronostic vital n’était pas engagé, mais tous trois ont été transportés aux urgences du CHU de Purpan.

❄️⚠️ Avec l'arrivée du #froid, les risques d'#intoxication au monoxyde de carbone augmentent.

Invisible, inodore et non irritant, il est très difficile à détecter.

Restez vigilants et adoptez les bons réflexes ⬇️ https://t.co/nWgkMvFloe pic.twitter.com/48VPhtwvJ5 — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) November 4, 2019

Selon un communiqué de l’agence nationale Santé Publique France, le monoxyde de carbone est responsable chaque année d’une centaine de décès. Invisible, inodore et non irritant, ce gaz, qui provient souvent d’installations de chauffage défectueuses, est indétectable.