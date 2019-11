Illustration d'un arbitre de football lors d'un match amateur. — pixathlon / Shutterstock / SIPA

Un coup de pied et un coup de genou. Dimanche, le match de football entre Lanester et Gâvres, dans le Morbihan, a été interrompu avant son terme par l’arbitre. Le gardien de but du Stade Gâvrais n’a pas apprécié et a frappé à deux reprises l’arbitre l’homme de 25 ans qui dirigeait le match, rapporte Le Télégramme, vidéo à l’appui.

La rencontre de deuxième division de district s’est déroulée dimanche à Lanester, près de Lorient. L’équipe locale menait 2-1 quand l’arbitre a adressé un troisième carton rouge aux visiteurs. Craignant pour sa sécurité, il a arrêté le match à quinze minutes de son terme. Le gardien gâvrais s’est alors précipité vers lui pour le frapper à deux reprises.

L’homme a été interpellé par la police et placé en garde à vue. L’homme de 31 ans a été placé sous contrôle judiciaire en attendant son jugement en mai. Il a également interdiction de paraître aux abords d’une manifestation sportive, précise Le Télégramme.