Illustration police — Mickaël Bosredon/20 Minutes

Une femme de 46 ans, de nationalité brésilienne, a été mise en examen et placée en détention provisoire ce dimanche à Limoges. Elle est soupçonnée d'avoir mortellement poignardé vendredi soir, sous l’emprise de l’alcool, son compagnon de 37 ans contre qui elle avait plusieurs fois porté plainte pour violences.

Présentée à un juge d’instruction à l’issue de sa garde à vue, elle a été mise en examen pour homicide volontaire avec la circonstance aggravante que les faits concernent son compagnon, a précisé la source judiciaire.

Des violences réciproques au sein du couple

La quadragénaire est soupçonnée d’avoir porté plusieurs coups de couteau, dont deux au niveau du thorax de la victime, dans un appartement d’un immeuble du centre de Limoges, dans un contexte de consommation importante d’alcool et de stupéfiants, selon la même source. L’homme est décédé peu après l’arrivée du Samu et des pompiers et la femme a été interpellée dans l’appartement.

La source judiciaire a évoqué des violences réciproques au sein du couple. La quadragénaire a notamment expliqué aux enquêteurs que son compagnon était violent envers elle. Cette année, elle avait déposé plainte contre lui à deux reprises, en juin et en août.